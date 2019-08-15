شروط سان جيرمان تعرقل مفاوضات استعادة برشلونة لنيمار

يبدو أن باريس سان جيرمان يريد مواصلة وضع العراقيل أمام برشلونة في مفاوضات استعادة الأخير لخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، رفض تماما فكرة إعارة المهاجم البرازيلي للبارسا مع خيار للشراء بعدما قدم "البلوجرانا" هذا المقترح في اجتماع عقد في باريس الثلاثاء.

بدوره، حاول برشلونة إيجاد حلول من خلال مقترح يتضمن شراء لاعبه السابق مقابل لاعب آخر من البارسا ومبلغ مالي، غير أن النادي الباريسي اشترط الحصول على مبلغ يزيد على 100 مليون يورو، بالإضافة إلى اثنين من بين الثلاثي البرازيلي فيليبي كوتينيو (27 عاما) والبرتغالي نيلسون سميدو (25 عاما) والفرنسي عثمان ديمبلي (22 عاما).

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ويبدو أن سان جيرمان يريد استعادة مبلغ الـ222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه في عقد نيمار مع برشلونة صيف 2017، وذلك من خلال الحصول على 100 مليون يورو من البارسا بالإضافة إلى لاعبين.

واستبعد سان جيرمان فكرة أن يكون الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، البالغ من العمر 31 عاما ضمن الصفقة، نظرا لأن الفريق الباريسي تعاقد بالفعل مع لاعبين وسط هما السنغالي إدريسا جاي والإسباني أندير هيريرا.

وتكمن المشكلة في أن برشلونة ليس مستعدا للتنازل عن اثنين من هؤلاء اللاعبين، وبالنسبة لكوتينيو، يريد البارسا في مقابل الاستغناء عنه 120 مليون يورو.

وأكثر من ذلك، لا يريد البارسا دفع 100 مليون يورو لأنه لا يملك هذا المبلغ بعد الصفقات التي أبرمها في الميركاتو الصيفي حتى الآن، لا سيما الفرنسي أنطوان جريزمان الذي دفع "البلوجرانا" مقابل الحصول على خدماته من أتلتيكو مدريد 120 مليون يورو.

وفي ظل هذا الوضع، لم تشهد المفاوضات تطورا، الأربعاء، وليس من المتوقع أن تتقدم في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الأندية الأوروبية الذي سينعقد يومي الخميس والجمعة في مدينة ليفربول.