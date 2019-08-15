خاص- نوال الزغبي… كل الألوان تليق بكِ

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Aug 15, 2019
كما في الاغاني كذلك في الازياء، تتقن النجمة الذهبية نوال الزغبي اختياراتها، فتطل على جمهورها بكامل أناقتها، تبهر الجميع وتخطف الأنظار، فتتحوّل من نجمة الى ملكة تسحر الحضور بجمالها ورونقها.
هي التي تليق بها كل الالوان، الاسود والابيض والازرق وكل ما ترتديه، اطلت منذ يومين على جمهورها في الاردن ضمن حفل أحيته في العقبة، بفستان أسود طويل، أذهلت فيه الحضور وجمهورها على مواقع التواصل. اختارت نوال هذا الفستان من دار لابرجوازي للازياء، كما اهتم مزيّن الشعر ايلي فتال من صالون فيكتور كيروز بتسريحة شعرها التي زادتها جمالا وانوثة، مع مكياج ملفت يتناسق مع اطلالتها.
ومن الاردن، عادت الزغبي الى لبنان، حيث كانت على موعد مع جمهورها في القاع ضمن فعاليات مهرجانات القاع، فأطلّت بفستان طويل باللون التركوازي مفتوح عن احد جانبيه، مع أكمام طويلة، من دار لابورجوازي للازياء. أما المكياج فكان ناعمًا وملفتًا في آن، يتلاءم مع ازيائها وشعرها المرفوع عن كتفيها، مستعينة بمصفف الشعر المبدع فيكتور كيروز.
هذه الاطلالات المبهرة شاركتها نوال مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فانهالت عليها التعليقات المشيدة بأناقتها وجمالها اللامتناهي.
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