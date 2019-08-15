شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يكشف تفاصيل إصابته بورم سرطانى والشفاء منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صدمة حقيقية تلقاها جمهور النجم هيثم شاكر منذ قليل، بعدما نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سر غيابه عن الساحة الغنائية 5 سنوات، وكواليس إصابته بمرض خبيث دون أن يفصح عن نوع هذا المرض.

”الخليج 365”، تواصل مع النجم هيثم شاكر، والذى كشف فى تصريحاته، أنه بالفعل أصيب بورم خبيث فى المعدة والقولون، منذ 6 سنوات، وتم استئصال جزء كبير من المعدة فى لندن، ثم استغرق فترة طويلة فى التنقل ما بين العاصمة البريطانية ومصر للعلاج، وهو ما أدى إلى انخفاض وزنه بشكل كبير.

وأضاف النجم الغنائى هيثم شاكر، أنه التزم الصمت طوال هذه السنوات، لأنه لا يريد أن يرى العطف عليه فى عيون أحد، وتجنبا للكلام حوله حتى لا يقال إنه يتاجر بمرضه.

وأكد شاكر أن غيابه عن الساحة طوال هذه السنوات أمر خارج عن إرادته تماما، حيث أبعده المرض رغما عنه، موضحا أن أسعد لحظات حياته هى التى يقف فيها أمام جمهوره للغناء.

وأعرب نجم الغناء هيثم شاكر عن سعادته البالغة بردود الفعل القوية التى تلقاها عن ألبومه الجديد "معرفة قديمة "، والذى تصدر " قائمة أى تيونز" لمائة ألبوم الأكثر مبيعا فى مصر متفوقا على العديد من النجوم.

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وكان هيثم شاكر قد أشار عبر صفحته الخاصة إلى إصابته بمرض خبيث، حيث كتب نصا :

" من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة" .. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم .. شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم .. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم .. عارف ان الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني اي تأخير .. 5 سنين عن اخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد .. ان شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم .. بشكركم جميعاً .. الحمد لله ..هيثم شاكر "

يذكر أن ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.