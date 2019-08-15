شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. قبلة مايلى سايروس لكاتلين كارتر "كسرت قلب" ليام هيمسورث..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت التكهنات مستمرة حول سبب انفصال النجمة مايلي سايروس عن زوجها الممثل ليام هيمسورث، حيث نشر اليوم موقع " ديلي ميل" صورة مايلي الفاضحة والتي ظهرت بها وهي تقبل كاتلين كارتر خلال قضائهن عطلة قصيرة في ليك كومو هي السب الحقيقي وراء زرع التوتر في العلاقة .

وأكد احدي المقربين للنجمين لموقع " Page Six " أن ليام شعر بصدمة كبيرة بسبب تداول تلك الصورة التي كانت محط لأثارة الجدل عيل المواقع المختلفة .

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وما زاد الكثير من الجدل أن مايلي سايروس وكاتلين كارتر عادتا معا من عطلتهما الي لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية وهو ما يؤكد ان علاقتهما كانت اقوى من زواج مايلي و ليام فاختارت مايلي أن تنفصل عن زوجها .