شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رامى صبرى يتألق بحفل كامل العدد فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا ضخما ضمن موسم حفلات عيد الأضحى فى بورسعيد والمحافظات المحيطة.

وحرص رامي على توجيه الشكر للجمهور البورسعيدي لحفاوة الاستقبال، ثم أجرى استفتاء عن أكثر الأغانى استماعًا من ألبومه الجديد "فارق معاك " ليردد الجمهور أسماء معظم أغانيه .

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من جانبه لبى رامي العديد من رغباتهم فى غناء عدد من أغانى الالبوم الجديد منها "انا بعترفلك" ،"أنا بابا" و"بتاع بنات" و "فارق معاك" حاول تنساني" ،حكاية حبنا " و"صعبان عليا"، وحصدت جميعها وصلات الغناء والرقص المتتالية.

كما قدم رامي صيري عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تعالي" ، "عجبتني" ،"مش أنا " ، "اسيبك يومين:" ،الراجل" ،"كلمة" ، "مبروك علينا " ، "ألف مشاء الله " مهما ببعد" ،"فاكر" ، "وعد مني" و " جوايا هتعيش" .. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور.