شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رامى صبرى يتألق بحفل كامل العدد فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا ضخما ضمن موسم حفلات عيد الأضحى فى بورسعيد والمحافظات المحيطة.
وحرص رامي على توجيه الشكر للجمهور البورسعيدي لحفاوة الاستقبال، ثم أجرى استفتاء عن أكثر الأغانى استماعًا من ألبومه الجديد "فارق معاك " ليردد الجمهور أسماء معظم أغانيه .
من جانبه لبى رامي العديد من رغباتهم فى غناء عدد من أغانى الالبوم الجديد منها "انا بعترفلك" ،"أنا بابا" و"بتاع بنات" و "فارق معاك" حاول تنساني" ،حكاية حبنا " و"صعبان عليا"، وحصدت جميعها وصلات الغناء والرقص المتتالية.
كما قدم رامي صيري عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تعالي" ، "عجبتني" ،"مش أنا " ، "اسيبك يومين:" ،الراجل" ،"كلمة" ، "مبروك علينا " ، "ألف مشاء الله " مهما ببعد" ،"فاكر" ، "وعد مني" و " جوايا هتعيش" .. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رامى صبرى يتألق بحفل كامل العدد فى بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.