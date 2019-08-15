شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده .. أجمل أغانى الأطفال لـ محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم الخميس 15 أغسطس تحل ذكرى ميلاد المطرب الكبير الراحل محمد فوزى، الذى اشتهر بتقديمه للون الرومانسي فى أفلامه وأغانيه فى فترة خمسينيات القرن الماضى، ولَم يكتف الفنان الراحل بتقديمه الأغانى والافلام الرومانسية، بل انفرد بتقديمه أغانى للأطفال، حيث كان محمد فوزى أول مطرب مصرى يغنى للأطفال فى فترة الخمسينات على غير العادة التى اعتاد مطربو من جيله تقديم هذا النوع من الأغانى بل ونجحت تلك الأغانى نجاحا ساحقا فى تلك الفترة.

واستمر هذا النجاح حتى الآن ، فما زالت الأطفال والامهات والآباء يرددون أغانى محمد فوزى للأطفال ، لذلك إحياء لذكرى ميلاد المطرب الراحل محمد فوزى سنرصد لكم بالتفاصيل اشهر أغانيه للأطفال فى فترة الخمسينات على النحو التالى :

1 - أغنية ذهب الليل طلع الفجر :

من فيلم معجزة السماء عام 1956 ، كلمات حسين السيد ، ألحان وغناء محمد فوزى ، كان يمثل محمد فوزى دور الاب فى هذا الفيلم امام الممثلة الراحلة مديحة يسرى وكان يغنى هذه الاغنية لأولاده .

٢ - أغنية ماما زمانها جاية :

من تأليف فتحى قورة ، غناء وألحان محمد فوزى ، تعتبر هذه الاغنية من أيقونات السينما والطرب المصرى ، فعلى الرغم من صدورها فى فترة الخمسينات ، الا انه مازال يرددها جميع الأطفال والامهات والاباء حتى الان .

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٣ - أغنية هاتوا الفوانيس :

أصدرت فى عام ١٩٥٥ كلمات عبد العزيز سلام ، غناء وألحان محمد فوزى ، تعتبر هذه الاغنية من الاغانى المميزة ، حيث أصدرت خلال شهر رمضان وتتكلم عن فرحة الأطفال بالفوانيس والأجواء الرمضانية الممتعة ، ومازالت الأطفال تردد هذه الاغنية حتى الان .

٤ - أغنية انتى يا امى :

من فيلم كل دقة فى قلبى ١٩٥٩ ، غناء عبد العزيز سلام ، ألحان وغناء محمد فوزى ، المطربة نازك ، تعتبر هذه الاغنية من الاغانى الراءعة ، حيث غناها المطرب الراحل محمد فوزى والمطربة نازك تقديرا للام ، والجدير بالذكر انها أصدرت أيضا فى يوم عيد الام اثناء تلك الفترة ، لذلك تقوم شاشات التليفزيون بعرض تلك الاغنية فى يوم عيد الام الذى ياتى فى ٢١ مارس من كل عام .

يذكر ان المطرب الراحل محمد فوزى ولد فى إحدى قرى محافظة الغربية عام 1918 ، وهو شقيق المطربة والممثلة الراحلة هدى سلطان ، بدأ مشواره الفنى عن طريق غنائه فى فرقة الراقصة بديعة مصابنى ، ثم اكتشفه الممثل الراحل يوسف وهبى ليقدمه كمطرب فى فيلم سيف الجلاد عام ١٩٤٤.