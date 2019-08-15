شكرا لقرائتكم خبر عن "رايحين كندا".. فرقة مسار إجبارى تغنى فى مهرجان أورينتالز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسار إجبارى لشد الرحال إلى كندا، لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى مدينة مونتريال، إبان مشاركتها فى فعاليات مهرجان أورينتالز الموسيقى Orientalys music festival، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساء الجمعة 23 أغسطس.

وتأتى هذه الحفلة بعد ثلاثة أيام فقط من آخر حفلات الفرقة السكندرية الأصل فى القاهرة، والتى تشارك بها فى فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، فى خضم جولة حفلاتها الغنائية لموسم الصيف، والتى حققت خلالها إقبال جماهيرى غير مسبوق فى حفلته الكبرى بمهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية منذ أيام، وذلك عقب تتويجها بجائزة "الميما" كأفضل فرقة غنائية فى الشرق الأوسط للمرة الثالثة فى تاريخها.

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واحتفت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".