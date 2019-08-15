شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى.. 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مهرجان الجونة السينمائى يوم الإثنين 26 أغسطس الحالى مؤتمرًا صحفيًا فى تمام الحادية عشرة صباحًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التى تقام خلال دورة هذا العام.

وتهدف الدورة الثالثة التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.

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من المقرر أن يحضر المؤتمر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس الراعى الرسمى للمهرجان وعمرو منسى المدير التنفيذى للمهرجان وانتشال التميمى مدير المهرجان والفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان.

المهرجان شارك به العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، فى كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين.