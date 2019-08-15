شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مايا نصرى فى جلسة تصوير بالأبيض والأسود على طريقة السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة مايا نصرى، وظهرت بلوك جديد، خلال أحدث فوتو سيشن لها، بالأبيض والأسود، على طريقة السبعينيات، حيث ارتدت ملابس سوداء تليق مع الجو العام للتصوير، بعدسة مى إلياس .

وانتهت مؤخرا الفنانة مايا نصرى، من تصوير فيلم "زنزانة 7"، التى تشارك فى بطولته مع الفنانين نضال الشافعى وأحمد زاهر ومنة فضالى، ولم يعرض حتى الآن، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة، من تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.

مايا نصرى قدمت آخر أعمالها فى السينما فيلم "قسطى بيوجعنى" التى شاركت فى بطولته مع الفنان هانى رمزى وحسن حسنى ومصطفى أبوسريع ومن إخراج إيهاب لمعى.





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