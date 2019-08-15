فن ومشاهير

شاهد.. مايا نصرى فى جلسة تصوير بالأبيض والأسود على طريقة السبعينيات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مايا نصرى فى جلسة تصوير بالأبيض والأسود على طريقة السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة مايا نصرى، وظهرت بلوك جديد، خلال أحدث فوتو سيشن لها، بالأبيض والأسود، على طريقة السبعينيات، حيث ارتدت ملابس سوداء  تليق مع الجو العام للتصوير، بعدسة مى إلياس .

67922863_10156512753286497_8611388159801950208_n

وانتهت مؤخرا الفنانة مايا نصرى، من تصوير فيلم "زنزانة 7"، التى تشارك فى بطولته مع الفنانين نضال الشافعى وأحمد زاهر ومنة فضالى، ولم يعرض حتى الآن، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة، من تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.

مايا نصرى قدمت آخر أعمالها فى السينما فيلم "قسطى بيوجعنى" التى شاركت فى بطولته مع الفنان هانى رمزى وحسن حسنى ومصطفى أبوسريع ومن إخراج إيهاب لمعى.

67931807_10156512749476497_5768723398783926272_n

 

68717651_10156512749391497_6441399724984500224_n
 

 

Advertisements
68751882_10156512752206497_2698891701447032832_n

 

68821514_10156512753601497_2898333120631668736_n

 

68981291_10156512755296497_2452206294841425920_n
 

 

 

69010808_10156512750646497_6762124157250437120_n

 

69260416_10156512751191497_5003153020234498048_n
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مايا نصرى فى جلسة تصوير بالأبيض والأسود على طريقة السبعينيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا