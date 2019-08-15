فيديو.. كيف تستعد مادونا لجولتها الغنائية Madame X tour

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النجمة العالمية مادونا مدى مرونة جسدها ورشاقتها وذلك في مقطع فيديو قصير ابهرت قطاع كبير من محبيها و معجبيها من مختلف الأعمار . نشرت مادونا البالغة من العمر ( 60 عام ) مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 14.2 مليون شخص ، ظهرت مادونا في الفيديو خلال قيامها بعمل تدريبات رياضية لتظهر ليونه جسدها وذلك خلال بروفات جولتها الغنائية " Madame X tour " ، و قد حقق الفيديو الذي نشرته مادونا أكثر من 867 الف مرة مشاهدة خلال 17 ساعة فقط .

مادونا

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مادونا

مادونا

مادونا

مادونا (3)

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