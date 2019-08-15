شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيرين عبد الوهاب تغنى "الحب خدعة" باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "الحب خدعة" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد، وسبق وغنت شيرين أغنية " "يا بتفكر يا بتحس" باللهجة اللبنانية، خلال تتر مسلسل "خمسة ونص" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى .

Advertisements

وفي سياق متصل، تعكف شيرين على التحضير لألبومها الجديد الذي لم تحدد موعدًا لطرحه، ومن المقرر أن تتعاون شيرين مع العديد من الشعراء السباب والملحنين والموزعين أيضاً.

يشار إلى أن شيرين قد طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها "حبه جنة" وحقق الكليب نسب مشاهدات عالية.