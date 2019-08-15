26 أغسطس.. "الجونة السينمائي" يعلن تفاصيل دورته الثالثة في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان الجونة السينمائي، صباح يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الثالثة، والتي تُقام فعالياتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المُقبل.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور وزيرة الثقافة، وزيرة السياحة، المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعي الرسمي للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، انتشال التميمي مدير المهرجان، الفنانة بشرى مدير العمليات للشركة المنظمة له.

وتهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.