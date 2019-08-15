فيديو| تحدي ضربات الجزاء بين عصام الحضري ومحمد حماقي: "الحكم للجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة فيديوهات لتحدى ضربات الجزاء بينه وبين كابتن مصر السابق عصام الحضري.

وكتب حماقي: "دول الخمس ضربات جزاء يا حضري، إنت صديت واحدة بس مش اتنين زي ما اتفقنا، وبعدين الفيديو السادس بيبين إن الاتنين كانوا لازم يتعادوا يا سدّ، إنت بتطلع بره الجول قبل ما أشوط وإنت للأسف مش عايز تعترف (بالڤار)، عمومًا لو عايز تحسبها إنك كسبت أنا موافق.. أنت السد العالي برضه واللعب معاك متعة، بس برضه الناس تحكم".

وطرح الفنان محمد حماقي مؤخرًا ألبومه "كل يوم من ده" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.