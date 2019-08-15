مجدي الهواري من فرنسا: "لازم تجربوا ركوب الدراجات يا جماعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر المنتج والمخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صور له وهو يقود الدراجات في مدينة موناكو الفرنسية. وكتب الهواري: "جربوا ركوب الدراجات يا جماعة". يُذكر أن المنتج والمخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، والمشرف الفني على عروضها، تعاقد مع الفنان أحمد عز، والفنانة روبي، لتقديم العرض الاستعراضي الموسيقي "علاء الدين"، والذي يُعد من أبرز الأيقونات المسرحية التي لا تتوقف عروضها في كبرى مسارح العالم.

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