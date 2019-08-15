هذا ما قاله شريف منير عن أصغر بناته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع ابنته كاميليا، وعلق قائلاً: "كاميليا آخر العنقود.. بحبها". وتزوج شريف منير مرتين، الأولى هي والدة ابنته أسما وابنه فؤاد، والثانية هي الفنانة المعتزلة "لورا"، وأنجب منها كاميليا وفريدة.

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