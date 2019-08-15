هيثم شاكر يكشف عن تعافيه من مرض "خبيث" ويشكر الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

فاجئ هيثم شاكر بإصابته بمرض وصفه بـ"الخبيث"، كاشفا تعافيه منه، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.

وكتب شاكر، عبر حسابه على إنستجرام: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد معرفة قديمة.. الحمد لله على ردود فعل الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

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وأضاف: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة، لكن كان فعلا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعا.. الحمد لله".

وطرح شاكر قبل أسبوع ألبوم معرفة قديمة، عبر قناته على يوتيوب، وحقق ردود فعل جيدة، وضم ألبوم 14 أغنية.