تراند اليوم : إصابة فنان شهير بمرض خبيث

أعلن الفنان المصري هيثم شاكر، إصابته بمرض خبيث وكان ذلك السبب في غيابه عن الساحة الغنائية.

وأوضح هيثم شاكر أنه أصيب بمرض خبيث خلال الفترة الماضية ولكنه لا يرغب في الحديث عن تفاصيله، مشيرا إلى أنه كان السبب في غيابه عن الساحة الغنائية منذ 5 سنوات والتأخر في الانتهاء من ألبومه الجديد "معرفة قديمة".

وطمأن هيثم شاكر جمهوره أنه تعافي من المرض الخبيث ويعتبره أنه كان بمثابة اختبار لقوة صبره، مؤكدا لهم أنه لن يغيب عنهم مجددا.

يشار إلى أن هيثم شاكر، طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "ماتوصونيش"، وهي كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو ‏مصطفى، ‏وتوزيع شريف مكاوي، وإخراج المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس‎.‎