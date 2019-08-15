أعرف الحقيقة.. حمود ناصر وراء وفاة الفنان عبدالله بهمن

تداولت مواقع السوشيال ميديا مؤخراً شائعات عن وفاة الممثل الكويتي عبدالله بهمن في حادث سير، لكن سرعان ما خرجت مصادر مقربة ونفت الخبر جملة وتفصيلًا.

وجاء ذلك بعد أن نشر الفنان عبد الله بهمن عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، صورة للمطرب الراحل حمود ناصر، قائلاً: "غادرتنا دون أن تخبرنا بموعد الرحيل.. الله يرحمك يا أطيب قلب من أول الناس اللي عرفتهم فنيا.. الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه".

Advertisements

ثم نشر أيضاً صورة تجمعه

بالممثل الراحل بوعدنان، معلقاً عليها: "".

وتجاهل البعض الفرق بين الممثل عبد الله بهمن، والمطرب الراحل حمود ناصر، وذلك لوجود تشابه بينهما، فبدأت الإشاعات في الانتشار، أما عن سر وفاته في حادثة سيارة، فجاءت على هوى لدى مروجي الإشاعات.