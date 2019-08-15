نشر الفنان آسر ياسين فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلاله مع مجموعة مختلفة من الحضور، وطلب منهم أن يلعبوا معه لعبة، حيث أخذ يقرأ بعض المواقف المكتوبة لديه في الورق، والتي كتبها الحضور مسبقًا عن شيء انجزوه الشهر الماضي، أو موقف تعرضوا له، وعلى من يجد أنه تعرض لموقفمشابه للموقف المكتوب، أن يصعد على المسرح الذي يقف عليه.
جاء ذلك ضمن مبادرة "يلا نكمل بعض"، بالتعاون مع سفارة سويسرا بالقاهرة ومنظمة الهجرة الدولية ووزارة الشباب والرياضة، والهدف منها، هو الاستفادة من اختلاف الجنسيات، وتنوع العنصر البشري الموجود على أرض مصر، حيث أنها تستضيف على
يذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك في بطولة فيلم "صاحب المقام"، وهو بطولة كل من يسرا، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، نسرين أمين، محمود عبد المغني، وائل الفشني، أمنية خليل، حسن يوسف، ومن تأليف إبراهيم عيسى، و إخراج محمد جمال العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر "يلا نكمل بعض".. مبادرة آسر ياسين لدعم المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.