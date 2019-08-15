"يلا نكمل بعض".. مبادرة آسر ياسين لدعم المهاجرين

نشر الفنان آسر ياسين فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلاله مع مجموعة مختلفة من الحضور، وطلب منهم أن ‏يلعبوا معه لعبة، حيث أخذ يقرأ بعض المواقف المكتوبة لديه في الورق، والتي كتبها الحضور مسبقًا عن شيء انجزوه الشهر ‏الماضي، أو موقف تعرضوا له، وعلى من يجد أنه تعرض لموقف

مشابه للموقف المكتوب، أن يصعد على المسرح الذي يقف عليه.

جاء ذلك ضمن مبادرة "يلا نكمل بعض"، ‏بالتعاون مع سفارة سويسرا بالقاهرة ومنظمة الهجرة الدولية ووزارة الشباب والرياضة، والهدف منها، هو الاستفادة من اختلاف الجنسيات، وتنوع العنصر البشري الموجود على أرض مصر، حيث أنها تستضيف على

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أرضها أكثر من 145 جنسية مختلفة.‏

يذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك في بطولة فيلم "صاحب المقام"، وهو بطولة كل من يسرا، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، نسرين أمين، محمود عبد المغني، وائل الفشني، أمنية خليل، حسن يوسف، ومن تأليف إبراهيم عيسى، و إخراج محمد جمال العدل.