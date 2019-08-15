بالفيديو.. فتاة تحاول تقبيل كاظم الساهر وهذا تعليق ربيع هنيدي

نشر الكاتب اللبناني ربيع هنيدي فيديو من حفل النجم كاظم الساهر في اسطنبول، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وظهر من خلاله فتاة تهجم على النجم كاظم الساهر لتقبله أثناء الحفل، وعلق الكاتب ربيع هنيدي Advertisements عليه قائلاً: "لا جدال أن القيصر كاظم الساهر هو نجم حفلات ومهرجانات هذا الصيف، وكم أدهشتني جرأة هذه الفتاة في حفله الأخير في اسطنبول..لكن كما يقول نزار قباني: "قرأت كتاب الأنوثة حرفًا حرفًا ولا زلت أجهل ماذا يدور برأس النساء". عليه قائلاً: "". ومن ناحية أخرى يستعد النجم كاظم الساهر؛ لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس الجاري، بمدينة صلالة بعمان.

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