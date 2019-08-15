ابن عمي أولى أغاني ألبوم محمد شاهين المقبل

طرح الفنان محمد شاهين أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان "ابن عمي"، على قناة راديو 9090، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

والأغنية من كلمات وألحان عزيزالشافعي، وتوزيع أمير محروس، وهي ضمن ألبوم "ده

اللي جاي"، كما يحتوي الألبوم على 12 أغنية، من المقرر طرحه قريباً.

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ويتعاون الفنان محمد شاهين من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "أمير طعيمة،

عزيز الشافعي، أحمد راشد، نصر الجيل، سامح رأفت، سامح فرج، أحمد مرزوق، صلاح مندي، عزيز الشافعي، محمد يحيى، محمد النادي، محمدي، حسين محمود، محمد سعد، تامر كروان، إسماعيل عبده، أمير محروس، توما، تميم، أحمد عادل، طارق عبد الجابر، أشرف البرنس، زيزو فاروق، وسام عبدالمنعم، أسماء عبد الهادي.