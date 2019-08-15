شاهد.. فريق معهد الباليه بأكاديمية الفنون يُبهر جمهور مهرجاني "بادجي وبور" في صربيا

أبهر فريق معهد الباليه بأكاديمية الفنون للفنون الشعبية جمهور مهرجاني "بادجي وبور" للفلكلور، في صربيا؛ بعد موافقة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على سفر الفريق للمشاركة.

قالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، إن الفريق نجح

في جذب أنظار الجمهور، من خلال تقديم عدد من الرقصات الفلكلورية في افتتاح مهرجان بادجي للفلكلور، وسط مشاركة أكثر من 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

كرم عمدة مدينة بادجي الفريق،

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كما أهدى مندوب العلاقات الثقافية الخارجية درع العلاقات الخارجية بالوزارة.

أكد الدكتور محمد حسنين رئيس قسم التصميم والإخراج، ومدير فرقة الفنون الشعبية بمعهد الباليه بأكاديمية الفنون أن العرض لاقى ترحابًا من الجمهور الذي امتلأت به ساحات ميادين مدينتي بادجي وبتروفسكا.

كما أكد المسئولون أنه كان من أفضل العروض التي قدمت خلال فترة المهرجان.