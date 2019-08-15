بالفيديو.. واما تطرح أحدث أغانيها "يالا نرقص"

طرحت باند واما أحدث أغانيها بعنوان "يالا نرقص"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
والأغنية من كلمات تامر حسين، و ألحان توما، و توزيع توما، وهي ضمن ألبوم "الصيف إبتدى".
يذكر أن باند واما طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "كترت حكاياتى"، وهي من كلمات جمال الخولي، و ألحان رامي جمال، و توزيع نادر حمدي.
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