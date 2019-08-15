غداً.. عمرو دياب يشعل الساحل الشمالي بحفل الصيف في العلمين الجديدة

تجرى استعدادات على قدم وساق في الـ"ميوزيك أرينا" أكبر ساحة احتفالات في الساحل الشمالي تابعة لمجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة، وذلك من أجل وضع اللمسات النهائية للحفل الذي يحييه الهضبة غداً، الجمعة بحضور أكثر من 20 ألفاً من محبيه.
هذا وأعلنت إيجبت كاليندر، المسئولة عن أجندة الفعاليات الترفيهية المصريةأن الحفل الذي يقيمه عمرو دياب يأتي ضمن سلسلة من الحفلات الناجحة التي تهدف للترويج للمدينة الجديدة وتسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وكشف المنظمون أن الميوزيك أرينا قد تم تجهيز مسرحها بأحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر لأول مرة في مصرمما يضمن إبهاراً ومستوى لا يقل عن أي مكان في العالم ويساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة بالعلمين الجديدة.
هذا وقد وصل الهضبة عمرو دياب بالفعل إلى الساحل الشمالي وأبدى إعجابه بالمكان والتجهيزات مشيراً أنه قد استعد خاصا لهذا الحفل، حيث يعتبر حفل الصيف السنوي هو أهم الأحداث التي يشارك فيها سنوياً ويقوم بإطلاق أحدث أغنيا ألبومه الجديد "أنا غير" عبرها.
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