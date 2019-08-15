دينا الوديدى تحيي حفلًا غنائيًّا ضخمًا في القلعة

تحيي الفنانة دينا الوديدى، حفلا غنائيًّا ضخمًا فى قلعة صلاح الدين، وذلك في تمام الساعة العاشرة

مساء يوم 21 أغسطس من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن سعر التذكرة

20 جنيهًا. ومن المقرر أن تقدم دينا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.