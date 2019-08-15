رانيا شاهين : فخورة ب " لمس اكتاف " وانتظر " قابل للكسر "

كتب / محمد الصناديلي

انتهت الفنانة الشابة رانيا شاهين من تصوير دورها الجديد في احداث فيلم " قابل للكسر " قصة وسيناريو واخراج احمد رشوان وتلعب بطولته حنان مطاوع وفاطمة عادل وعدد من النجوم الشباب ومن المقرر عرض الفيلم بعد موسم عيد الأضحى مباشرة .

رانيا لفتت اليها انظار المشاهدين والمتابعين بعد ان قدمت ثلاثة اعمال درامية خلال شهر رمضان الماضي حيث لعبت دور شقيقة النجم ياسر جلال في مسلسل " لمس اكتاف " وشارك في بطولته حنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب اخراج حسين المنباوى تأليف هاني سرحان وقالت رانيا انها فخورة بالمشاركة في هذا العمل الكبير ، كما قدمت رانيا ايضا دور شقيقة النجم " مصطفى خاطر " في احداث المسلسل الكوميدى " طلقة حظ " اخراج احمد خالد امين وبطولة محمد انور وايتن عامر وانعام سالوسة ، وكلا العملين حققا نسبة مشاهدة عالية خلال الشهر الكريم .

كذلك قدمت رانيا شاهين دورا جديدا ومميزا هو دوى العرافة التي تستشرف الاحداث القادمة في المسلسل المثير " زودياك " عن قصة للكاتب الراحل احمد خالد توفيق وانتاج محمد حفظي بطولة أسماء أبو اليزيد وخالد انور واحمد خالد صالح ، وعرض المسلسل عبر احدى المنصات الالكترونية الجديدة على الانترنت وحقق نجاحا كبيرا .

رانيا كان اهم ادوارها في الدراما والذي اطلق نجوميتها هو دور " انجي " الفتاة المدمنة في احداث مسلسل " تحت السيطرة " مع النجمة نيلي كريم واخراج تامر محسن قبل عدة اعوام كما لعبت دورا مهما في فيلم فبراير الأسود مع النجم الكبير الراحل خالد صالح .

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