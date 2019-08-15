صلاح الجهيني لـ"العين الإخبارية": أرفض اتهام "ولاد رزق 2" بخدش الحياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الفيلم المصري "ولاد رزق 2" شباك التذاكر بإجمالي إيرادات بلغت 36 مليون جنيه خلال 6 أيام، ويرى كثيرون من صناع السينما أن الجزء الثاني من العمل ضم كل عوامل النجاح؛ منها السيناريو المثير لكاتبه صلاح الجهيني، والصورة المبهرة التي قدمها المخرج طارق العريان والأداء المميز للنجوم.

"العين الإخبارية" التقت مؤلف "ولاد رزق 2"؛ للتعرف على الصعوبات التي واجهته في كتابة الجزء الثاني، والكيمياء التي تجمعه بالمخرج طارق العريان والممثل أحمد عز.





- لماذا تحمست لتقديم جزء ثانٍ من فيلم "ولاد رزق"؟



"ولاد رزق" من أحب وأقرب الأعمال لقلبي، أعتبره نقلة كبيرة في مشواري، وعندما بدأت كتابة الجزء الأول شعرت بأن العمل يمكن تقديمه في أجزاء؛ لأن شخصيات القصة قابلة للتطور، وشجعني على كتابة الجزء الثاني نجاح الأول واستقبال الجمهور له بصورة رائعة، وضاعف من حماسي المخرج طارق العريان.

- كم استغرقت في كتابة "ولاد رزق 2"؟

كتبت 12 مسودة للجزء الثاني في 9 أشهر تقريبا، وكان تحديا صعبا أن أقدم عملا مثيرا لا يبعث على الملل، وتعاملت مع الجزء الثاني كأنني أكتب فيلما جديدا، وخرج في النهاية بصورة جيدة بشهادة الجمهور والنقاد.





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- كيف يطور الكاتب من أدواته وأفكاره؟

من خلال مشاهدة أعمال فنية كثيرة والقراءة والاقتراب من المواطنين والتعايش مع قضايا وأوجاع المجتمع، وأحرص دائما في أعمالي على تقديم تجارب إنسانية من لحم ودم، وهذا يجعلني أقترب من الناس.

- هل تعتبر الإيرادات المؤشر الحقيقي لنجاح العمل؟

الإيرادات "رزق" وأرى أن الحديث عنها يقلل من قيمة الإبداع، وفخور بنجاح أعمالي وهذا ما يجعلني أشعر بالمسؤولية دائما وأجتهد لتقديم أعمال أفضل.

وأرى أنني كاتب محب لمهنتي وأحاول تقديم رسائل مفيدة للمتلقي، وأبذل مجهودا لتقديم أفلام ذات تكلفة كبيرة مثل "ولاد رزق2"، وأخرى بتكلفة أقل لكنها مبهرة مثل فيلم "122".





- البعض يرى أن الحوار في "ولاد رزق 2" يخدش الحياء.. ما تعليقك؟



لغة الحوار في الجزء الثاني من العمل أقل جرأة من الأول، وأرفض الاتهام بالجراءة الزائدة وخدش الحياء؛ لحرصي على مراعاة الآداب العامة وتقاليد الأسرة العربية، وهذا أمر صعب جدا لأنني أكتب حياة شخصياتها تقترب من حياة لصوص، فإذا جعلت الحوار راقيا بشكل مبالغ فيه لن يصدقني الجمهور، لذا تحديت نفسي وقدمت حوارا راقيا يعبر عن شخصيات غارقة في عالم الجريمة.

- ما سر الكيمياء التي تجمعك بالمخرج طارق العريان والنجم أحمد عز؟

أعرف المخرج طارق العريان منذ 9 سنوات وقدمت معه 3 أعمال هي: "الخلية" وجزآ "ولاد رزق"، نتفق فكريا ولدينا لغة سينما مشتركة ونحاول تقديم أعمال ترضي الجمهور وتقديم رسالة في الوقت ذاته، وعملت مع أحمد عز وسعيد بقدرته على تطوير نفسه، فهو ممثل رائع ويجتهد لتطوير أدواته على مستوى الجسم والصوت والأداء، واستطاع أن يحتل القمة بأعمال فنية متميزة.



