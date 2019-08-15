سهام الشعشاع ضيفة شرف مهرجان الشعر العربي في اسطنبول

تُقام الدّورة الثانية لمهرجان الشعر العربي في اسطنبول أواخر أيلول من العام الجاري.

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واختارت إدارة الجمعية الدّولية للشعراء العرب الشاعرة السورية سهام الشّعشاع ضيفة شرف المهرجان تقديرًا لحضورها الأدبي المشهود والمؤثّر في الساحة الشّعرية العربية محليًّا ودوليًّا.

ويتطلّع القائمون على المهرجان إلى توسعة جهودهم ولفت نظر الشّعراء العرب في مختلف دُول العالم العربي إلى أهمّية دعم المشهد الثقافي العربي في بلاد المغترب حفاظًا على الهُوية العربية الأصيلة.

الجديرُ بالذّكر أنّ الجمعية الدّولية للشعراء العرب أطلقت مهرجانها الذي مثّل انطلاقتها نهاية الشهر الحادي عشر من العام الماضي.