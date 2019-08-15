محمد عساف لأول مرة في بغداد وسط حضور جماهيري كبير

احيا الفنان محمد عساف اولى حفلاته الغنائية في العاصمة العراقية بغداد في رابع ايام عيد الاضحى المبارك في نادي اليرموك الترفيهي واستقبل جمهوره الكبير الذي اكتظت بهم قاعة الحفل بصوته العذب، بعد ان حجز مكانا خاصا في قلوب محبيه في العراق خصوصا بعد ان قدم الاغنية ذات الجماهيرية والأكثر استماعا “مكانك خالي” التي قدمها باللهجة العراقية لتكون ذات الاغنية اولى الاغنيات التي قدمها بهذا الحفل الفني الكبير، وسط تفاعل الحضور وإعجابهم بصوت فنان الجماهير العربية محمد عساف، كما قدم عساف مجموعة من ابرز اعماله الغنائية منها: اغنية “الخليج 365” فيما قام بغناء اغنية “لتشوفني تعبان” للفنان علي صابر وغنى للفنانة رحمة رياض اغنية “وعد مني”. كما قدم عدد من الاغنيات باللهجة المصرية بالإضافة الى عدد كبير من اغنياته التي حققت نجاحًا عربيًا كبيرًا، نظرًا لبراعته وعذوبة صوته واختياره للأعمال التي تلامس قلوب محبيه، وقامت ادارة نادي اليرموك بتكريم الفنان محمد عساف على احيائه هذا الحفل الفني في بغداد، ليعبر عساف عن شكره وامتنانه بهذا التكريم ولإدارة النادي على الجهود الكبيرة التي بذلوها في هذا الحفل كما قدم الشكر للجمهور العراقي الذي حضر الحفل ومن لم يتمكن من الحضور مقدما بطاقة معايدة لهم جميعا بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

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ويسعى عساف خلال احيائه لحفلاته الغنائية التنوع في برنامجه الفني، والذي يحرص دائما على تقديم الاعمال التي ترتقي بالذائقة الفنية لهذه الجماهير العاشقة لصوت عندليب فلسطين الفنان محمد عساف.

يشار ان الجمهور الفلسطيني على موعد مع الفنان محمد عساف بأضخم الحفلاته الغنائية في مدينة روابي في فلسطين يوم 23 آب الحالي، حيث يتسع مسرح روابي اكثر 15 ألف نسمة، كما يستعد الفنان محمد عساف لجولة فنية في الولايات المتحدة الاميركية سيتم الاعلان عن مواعيد تلك الحفلات خلال الفترة القادمة.

يذكر ان “عساف” قام بتسجيل تيتر مسلسل جديد سوف يعرض على شاشة “mbc” بعنوان عروس بيروت وهو من كلمات نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل.