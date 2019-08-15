جوانب خفية لا تعرفها عن المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابيل"

استطاع المسلسل الإسباني الشهير "La Casa De Papel" أن يلفت انتباه الكثير من الناس خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الإفراج عن موسمه الثالث منذ أيام قليلة.

وخلال السطور التالية نستعرض بعض المعلومات الغريبة التي لا يعرفها الكثيرون عن المسلسل الناجح:

- شخصية "طوكيو" في المسلسل بدأ من تسريحة الشعر وقصته وستايل الملابس استوحت من شخصية "ماتيلدا" بطلة فيلم "Leon: The Professional".

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- ضحكة شخصية "دنفر" المميزة تم كتابتها في النص قبل اختيار النجم الإسباني جيمي لورينتي لأداء الشخصية، وتم وصفها بالضحكة البذيئة، وكان على كل ممثل قدم تجربة الأداء للشخصية أن يعبر عن هذا الوصف بضحكته.

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