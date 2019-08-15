شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح ألبومه الجديد.. هيثم شاكر يعلن تعافيه من "مرض خبيث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان هيثم شاكر الجمهور منذ قليل بإعلانه عن تعافيه من مرض خبيث مؤخراً، وكان السبب فى غيابه عن الساحة الغنائية لمدة 5 سنوات كاملة، قبل إصدار ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، حيث كان آخر ألبوماته "أحلى قرار" عام 2014.

وكتب شاكر عبر حساباته بمواقع السوشيال ميديا :"من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة"..الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم..شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم..شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".



هيثم شاكر

وأضاف شاكر:"عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني اي تأخير..5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد..ان شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل اشتغل على أعمال تليق بقيمتكم..بشكركم جميعا..الحمد لله".

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ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

إضافة إلى أغانى "بحبك لنفسى" ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بابي مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي، ماتغيبوش" كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع أحمد إبراهيم.





هيثم شاكر