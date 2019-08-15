شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح "ابن عمي" من ألبومه الجديد "ده اللي جاي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد شاهين أغنية جديدة بعنوان "ابن عمى" وهى من أغنيات ألبومه الجديد "دا اللى جاى" ذلك بشكل حصرى عبر راديو"90.90" والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وماستر أمير محروس، وسيتم عرضها عبر"يوتيوب" والقنوات الفضائية يوم الأربعاء المقبل.



محمد شاهين

ويستعد محمد شاهين لطرح أغنية جديدة ثانية يوم الخميس المقبل وتحمل عنوان "منك للدنيا" من ألبومه الجديد أيضًا، المقرر بدء عمليات الدعاية له خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لطرحه بالكامل بداية شهر سبتمبر المقبل، ويقدم فيه شاهين أغانى متنوعة بين الرومانسي والدرامي والهاوس والخليجي والمقسوم والشعبي كما يقدم لأول مرة أغنية باللهجة السيناوية والبدوية.

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وتعاون مع شاهين، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر،وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدي.