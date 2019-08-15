شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يسجل أعلى إيراد أسبوعى فى تاريخ السينما بـ43 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" تسجيل رقم قياسى جديد فى شباك التذاكر بتحقيقه أعلى إيرادات أسبوعية لفيلم فى السينما، بعدما وصلت إيراداته فى أسبوعه الأول بدور العرض إلى 43 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق، حيث انطلق عرض الفيلم يوم الخميس الماضى الموافق 8 أغسطس للمنافسة فى موسم عيد الأضحى.



ولاد رزق

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى والطاهر ميديا برودكشن.



ابطال ولاد رزق 2

واقترب "ولاد رزق" من مضاعفة ما حققه الجزء الأول من الفيلم عام 2015 الذى حصد 24 مليون جنيه واحتاج الجزء الثانى 5 أيام عرض فقط لتخطى إجمالى ما حققه الجزء الأول فى موسم كامل، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الجزء الثانى المعروض حالياً إلى أكثر من ضعفى ما حققه الجزء الأول.