نادية الجندي تتألق بإطلالة شبابية

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورة لها تجمعها مع الفنانة نادية الجندي التي ظهرت بإطلالة شبابية مرتدية فستان وردي قصير مكشوف عند الكتفين.

وانهالت التعليقات على الصورة التي لاقت إعجاب الكثير من المتابعين، كما نشرت “بوسي” عبر خاصية “ستوري” صورا أخرى تجمعهما، خلال قضاء الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي المصري.

يذكر أن نادية الجندي، تغيبت عن الشاشات منذ فترة طويلة، إذ كان آخر مسلسلاتها “أسرار” عام 2015، وسبق وأعلنت عودتها إلى السينما بفيلم من قصص المخابرات المصرية، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذه.