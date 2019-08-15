نيللي كريم تدخل في نوبة بكاء هستيري وتطلب وقف تصوير هذا المسلسل!

متابعة بتجــــــــــرد: استضافت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة أمس من برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “CBC” المصرية، النجمين نيللي كريم وآسر ياسين، في حوار تناول عدة جوانب من بينها اختيارهما كسفيرين للنوايا الحسنة من منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وتحدثت نيللي كريم، خلال اللقاء، عن أكثر مسلسل تعرضت فيه لمتاعب نفسية، مؤكدة أن دورها بمسلسل “سقوط حر” أصابها بالاكتئاب لفترة طويلة، وأنها تراه أقل أعمالها نجاحًا، رغم المجهود الذي بذلته في تقديمه.

وأضافت أن دورها في مسلسل “ذات” أرهقها نفسيًا بسبب المراحل السنية المتقدمة للشخصية التي تكتسب فيها جسدا ممتلئا، حيث كانت ترتدي تحت ملابسها سترة تضيف لها المزيد من الوزن، وهو ما أصابها بنوع من الذعر جعلها تدخل في نوبة بكاء هيستيري، وتطلب عدم تصوير مشاهدها لعدم قدرتها على تحمل شكلها.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، كان مسلسل “اختفاء”، والذي خاضت به من بموسم رمضان 2018، وشارك في بطولته هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، إنعام سالوسة، وهو تأليف أيمن مدحت، إخراج أحمد مدحت.