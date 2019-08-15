أول تعليق من زينة بعد مشاجرتها مع أحمد عز

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الفنانة زينة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمجموعة من الصور الجديدة التي التقطتها خلال عطلتها الصيفية على أحد الشواطئ.

وظهرت في جلسة التصوير بإطلالة صيفية مبهرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا أبيض اللون، وقد تغير لون بشرتها بشكل ملحوظ، وتعد هذه الصور الظهور الأول لها بعد أزمتها مع الفنان أحمد عز الأخيرة.

واستغل متابعو زينة الصور، للتعليق على الأزمة ولكنها تجاهلت الرد على أي منهم، واكتفت بالتعليق على الصور قائلة: “أفتقد جمهوري الجميل”.

وتعرضت زينة، خلال الأيام الماضية، لأزمة مع الفنان أحمد عز، وذلك عندما التقيا بإحدى القرى السياحية، ونشبت مشاجرة بين شقيقتها وعز، انتهت بتحرير الأخير محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات حتى الآن.

وانتهت زينة، مؤخرا من تصوير دورها في فيلم “الفلوس” مع النجم المصري تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ومن المقرر أن يطرح في الصالات السينمائية خلال العام الجاري.