سما المصري في مسيرة للمثليين في هولندا: شبه زفّة العروس

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة المصرية سما المصري متابعيها على تطبيق الصور إنستغرام بمقطع فيديو أثناء تواجدها في هولندا، وحصدت أكثر من 342 ألف مشاهدة في ايامٍ قليلة.

في التفاصيل، فقد وثّقت سما المصري بالفيديو مشاهدتها لمسيرة للمثليين جنسياً في هولندا، وأرفقته بالتعليق التالي:

“فجأة وأنا ماشية كده في شوارع هولندا، لقيت زفّة كده شبه زفة العروسة عندنا، وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي زي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت”.

وأضافت سما المصري “وبعد كده اكتشف يا سادة انها مسيرة للمثليين واتصدمت وحسيت قد ايه انا جاموسة بس الحمد لله مامشتش وراهم قعدت أصوّر بس”.