مايلي سايرس وكايتلين كارتر معًا من جديد

متابعة بتجــــــــــرد: شوهدت المغنيّة الأميركية مايلي سايرس من جديد برفقة صديقتها كايتلين كارتر بعدما أمضيتا سوياً إجازة رومانسية في إيطاليا وثّقتها كاميرات الباباراتزي بتفاصيلها.

والتُقطت الصور هذه المرّة لمايلي وكايتلين في لوس أنجلوس حيث كانت الأولى تقود السيارة وذلك بعد أيامٍ قليلة على إعلان خبر انفصالها عن زوجها الممثل الأسترالي ليام همسورث لأسبابٍ لم يتمّ الكشف عنها بعد.

وسريعاً بعد الانفصال الذي أعلنه ليام عبر انستغرام، شوهدت مايلي (26 عاماً) وهي تُقبّل كايتلين (30 عاماً) على متن يختٍ في بحيرة كومو الإيطالية، كما حرصت النجمتان على توثيق رحلتهما من خلال صورٍ نُشرت عبر انستغرام.

يُذكر أنّ كايتلين انفصلت عن زوجها نجم برنامج The Hills برودي جينير في بداية شهر آب الحالي بعد حوالي سنة على زواجهما. وبرودي هو الأخ غير الشقيق لكايلي وكيندال جينر.