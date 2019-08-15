فيفي عبده أصيبت بتسمم غذائي… ما هو وضعها الصحي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أُصيبت الفنانة المصريّة فيفي عبده بأزمةٍ صحيّةٍ إستمرّت لمدّة أسبوعين، وإعتذرت خلالها عن بعض النشاطات الفنيّة. وفي التفاصيل، فقد شخّص الأطباء إصابة فيفي عبده بتسمّمٍ غذائي ونزلة معويّة حادّة ترافقت مع آلامٍ، والسبب هو تناولها وجبة غذائيّة مجهولة المصدر. في إطارٍ متصل، نصح الأطباء فيفي عبده الإبتعاد عن الوجبات الغذائية الجاهزة في هذه الفترة .

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