بيلا ثورن تدخل عالم الإخراج من خلال فيلمٍ إباحي!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الممثلة والمغنيّة الأميركية بيلا ثورن عن المشروع الجديد الذي تقوم بالإعداد له وهو خوضها تجربة الإخراج للمرّة الأولى، من خلال فيلمٍ إباحي لصالح موقع PornHub.
ويحكي الفيلم الإباحي بعنوان “هي وهو” (Her & Him)، قصّة حبيبين تغيّرت حياتهما بعدما اكتشف الحبيب رسالة غريبة على هاتف حبيبته لتبدأ مع بعدها أحداث الفيلم الإباحي.
ووصف نائب رئيس PornHub كوري برايس الفيلم بالنسخة العصرية والصريحة جنسياً من فيلم الحبّ الشهير “روميو وجولييت”. وفي فيديو نُشر على قناة الموقع الخاصة على يوتيوب، تحدّثت بيلا ثورن في مشاهد من كواليس التصوير عن رؤيتها قائلة: “أردت بداية إخراج فيلم رعب عن عيد الميلاد لكن في الحقيقة عملت على فيلمٍ جميلٍ جداً”.
وقالت بيلا البالغة من العمر 21 عاماً إنّ مراحل التصوير كانت تجربة مثيرة للإعجاب بخاصةٍ في ظلٍ بيئةٍ “مسليّة”، على حدّ تعبيرها.
سيُعرض فيلم “هي وهو” في مهرجان أولدنبرغ للأفلام في ألمانيا من 11 إلى 15 أيلول وسيُصبح متاحاً للمشتركين بخدمة “Premium” على الموقع الإباحي.
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