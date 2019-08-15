آشلي غراهام تعلن حملها بطفلها الأول في فيديو طريف مع زوجها

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت عارضة الأزياء الأميركية آشلي غراهام حملها بطفلها الأول من زوجها جاستين ارفين وذلك من خلال فيديو طريف جمعهما نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وتزامن الإعلان السعيد مع الذكرى التاسعة على زواجهما، إذ نشرت آشلي (31 عاماً) وزوجها المخرج الذي يصغرها بسنة، فيديو عبر انستغرام في المناسبة. كما أعلنت آشلي في منشورها أنها تشعر بالامتنان الشديد والحماس للاحتفال بذكرى زواجها هذه السنة مع عائلتها التي تكبر.

بدوره، نشر جاستين صورتين قديمتين له ولزوجته وكتب تعليقاً: “إلى حبي الأبدي ومصدر إلهامي اليومي، عيد زواج سعيد. حياتي بدأت حين دخلتِ أنتِ إليها”.