القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة زينة، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بـ الهوت شورت وهي جالسة على الشاطئ خلال أجازتها الصيفية.
وأعربت زينة في التعليق على الصور، عن اشتياقها لمتابعيها عبر انستجرام، إذ اختفت خلال الأيام الماضية بعد الخناقة والتشاجر بالأيدي الذي حدث بينها وبين غريمها الفنان احمد عز بمساعدة شقيقتها.
وشهد أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي، قبل يومين مشاجرة بين زينة وشقيقتها (نسرين رضا) من جهة وأحمد عز من جهة أخرى، بعد صدفة جمعت بين الثلاثي ترتب عليها التراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدي.
وبدأت المشاجرة في مطعم الفندق وانتهت بتحرير محاضر في قسم الشرطة ولا تزال تحريات المباحث والتحقيق في المحاضر المقدمة ساريًا حتى الآن.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ زينة بعد خناقة احمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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