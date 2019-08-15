إيرادات الأفلام رابع أيام العيد"ولاد رزق 2" يتصدر و"خيال مآتة" وصيفا

حقق فيلم "ولاد رزق 2" للفنان أحمد عز رابع أيام عيد الأضحى إيرادات بلغت 7 ملايين و402 ألف و492 جنيهًا ليحافظ على صدارته كل الأفلام المعروضة في الموسم، وجاء في مركز الوصيف فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي بمبلغ 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيهًا.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز بمبلغ 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهًا، وجاء فيلم "الكنز 2" للفنان محمد رمضان في المركز الرابع بمبلغ 521 ألفا و975 جنيهًا، وتذيل القائمة فيلم "أنت حبيبي وبس" للفنان محمود الليثي والفنانة بوسي بمبلغ 319 ألفا و846 جنيهًا.

وما زالت بعض الأفلام من موسم عيد الفطر في دور العرض وهي "الممر" للنجم أحمد عز وحقق 64 ألفا و888 جنيهًا، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة وحقق 8 آلاف و768 جنيهًا، وبلغت إجمالي إيرادات كل الأفلام ليلة أمس 17 مليون و110 آلاف و343 جنيهًا.

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