سميرة سعيد وسعد لمجرد في باريس لهذا السبب

باريس - لايف ستايل فاجأت سميرة سعيد جمهورها بنشر صورة عبر حسابها الشخصي علي "الانستجرام" مع الفنان سعد لمجرد وعلقت علي الصورة قائلة: "العشاء في باريس مع حبيبي سعد لمجرد وصديقي القديم يوسف نبيل".

وعلق أحد المتابعين لـ سميرة سعيد علي الصوره قائلا: سعد وسموره مفيش أجمل من كدا والله. يذكر أن اخر أعمال سميرة سعيد أغنيه بعنوان "سوبر مان" تم طرحها عام 2018 وحققت اكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة علي اليوتيوب. وآخر أعمال سعد لمجرد أغنية انساي بمشاركة الفنان محمد رمضان تم طرحها الشهر الماضي وحققت نجاحا كبير حيث كانت نسبة المشاهدة للاغنيه علي اليوتيوب 90 مليون. Advertisements قد يهمك ايضاً: سميرة سعيد تكسب احترام جمهورها بعد لقائها في برنامج "الحكم" سميرة سعيد تكشف عن "خسارة كبيرة" بوفاة أقرب معجبيها

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