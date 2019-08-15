تكريم "الحجار" و"الحلو" ونادية مصطفى في افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين

تفتتح وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي يُقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلًا متنوعًا، وذلك مساء الأحد 18 أغسطس .

تستهل الاحتفالات في السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم تبدأ مراسم الافتتاح في الثامنة مساء إذ تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم: المطربون علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبدالحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة .

بعدها تنطلق العروض الفنية، ويقدم فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية، يليه الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر، ويقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز، وتختتم حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من أغاني الطرب العربي التي اشتهرت بإدائها .

يُشار أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يومًا حتى الأحد الأول من سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم، هم: مي فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هاني شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن علي (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدي، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق.

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كما يشارك في إحياء الفعاليات: فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامي، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكي (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر- ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند، سداسي شرارة، عازف الإيقاع سعيد الارتيست، بغدادي بيج باند، المطربة زيزي عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر .

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