سوسن بدر لأول مرة بضيافة إسعاد يونس فى"صاحبة السعادة"

تحل النجمة سوسن بدر ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، ويذاع على قناة dmc، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، وتظهر سوسن بدر لأول مرة خلال برنامج صاحبة السعادة.
وتكشف سوسن بدر عن كواليس أعمالها الفنية، والأدوار التى قدمتها منذ ظهورها على الساحة الفنية، فضلا عن كواليس حياتها الشخصية ، وغيرها من التصريحات الجريئة لأول مرة .
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