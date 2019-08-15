"مبقاش سر" لأصالة تتخطى حاجز المليون مشاهدة في 24 ساعة

حققت أغنية "مبقاش سر"، للفنانة السورية أصالة، نجاحًا ملحوظًا عقب طرحها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ تخطت حاجز المليون مشاهدة في 24 ساعة من طرحها بالموقع.

أغنية "مبقاش سر"، تُعد ثان أغنيات ألبومها الجديد "في قربك"، المقرر طرحه بالكامل خلال الفترة القادمة، والأغنية من كلمات من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات: تامرغنيم، رباعي وتري، ومهندس صوت محمد إسماعيل، ميكس فهد.

يذكر أن أصالة طرحت أغنية "نكتة بايخة"، 7 أغسطس الجاري، واقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد

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