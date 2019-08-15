الموسيقار هانى مهنى ونجلته هنادى فى "معكم منى الشاذلى"

القاهرة - لايف ستايل يحل الموسيقار الكبير هانى مهنا ضيفا على الإعلامية 1 بصحبة نجلته الفنانة الشاب هنادي مهنا فى حلقة يوم الخميس ١٥ أغسطس ضمن لقاءات برنامج "معكم منى الشاذلي المذاع على فضائية "سي بي سي". وخلال اللقاء يكشف الأب حكايات جديدة فى مسيرة "هنادي" منذ طفولتها وحتى احترافها التمثيل مؤخرا. وتتحدث هنادي عن ظهورها المميز فى دراما رمضان الماضي ومشاركتها فى أعمال كبيرة فى مسلسلات (حكايتي ، وزالزال)، وتتضمن حلقة الشاذلي مع مهنا ونجلته فقرة مع الدكتور محمد سلامة أحد المشرف على مشروع دراسة الجينات المصرية لعمل أول خريطة من نوعها تشرح وتوضح طبيعة الجين المصري الفريد. قد يهمك أيضاً :

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