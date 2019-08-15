شكرا لقرائتكم خبر عن إيه جاب القلعة جنب البحر.. إيمى سمير غانم تمزج بين الكاجوال والسواريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة إيمي سمير غانم، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف قمر، وظهرت إيمى خلال الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام بأكثر من إطلالة كجوال وكلاسيك، ونالت الصور إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى جمالها.

ومزجت إيمى فى إطلالتها الأولى بين الكجوال والسوارية، حيث ارتدت جيب سواريه على "شميز" جينز كات، أما الإطلالة الثانية أتردت فستان قصير و عليه "شميز" أبيض طويل، وآخر أعمال إيمى سمير غانم، مسلسل عرض لها فى دراما رمضان العام الماضى.









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