شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة عشاء تجمع سميرة سعيد وسعد لمجرد فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها بصورة تجمعها مع الفنان سعد لمجرد، عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت سميرة على الصورة، قائلة:" وجبة عشاء مع قلبى سعد لمجرد و صديقى يوسف نبيل"، ولم تكشف سميرة عن أى تفاصيل أخرى عن سبب اللقاء هل هو عمل يجمعها قريبا مع سعد لمجرد، أما مجرد عشاء فقط مع سعد وصديقهما يوسف نبيل.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة "متدلع" على موقع اليوتيوب وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.